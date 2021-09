NFF Festivalpremières met zeven films bij Landvast

ALBLASSERDAM • In Landvast in Alblasserdam zijn vanaf vrijdag 24 september zeven filmtitels te zien in de Nederlands Film Festivalpremière.

Dat betekent dat in Landvast de première beleefd wordt op dezelfde dag als in Utrecht. De première wordt telkens voorafgegaan door een filmpje van de regisseur of acteurs. In heel Nederland doen 85 bioscopen mee aan de NFF Festivalpremières en ook Landvast biedt de mogelijkheid om de eerste filmvoorstelling te ervaren.

Kaarten voor de première in bioscoop Landvast zijn te reserveren via de website www.landvast.nl of per telefoon via 078-6912923.

Het festival wordt geopend op vrijdag 24 september met de Nederlandse film ‘Mijn vader is een vliegtuig’. Dit is een psychologisch drama waarin een succesvolle vrouw na de dood van haar moeder ontdekt dat haar eigen leven is gebaseerd op leugens en geheimen. Ze duikt in het verleden om oude trauma’s te verwerken. De hoofdrol wordt gespeeld door Elise Schaap, onder andere bekend van ‘Undercover’, ‘April, May en June’ en ‘Ja, ik wil!’

Op zaterdag 25 september staan er twee premières gepland, namelijk ‘The Photograph’, Een filmische ode aan de bewoners van Harlem, over trots, traditie en de kracht van het beeld. En ook op de zaterdag is er nog de psychologische thriller ‘Do Not Hesitate’.

Het festival wordt verder hervat op de zondag 26 september met de vierdelige miniserie ‘The Spectacular’. Deze miniserie gebaseerd op een reeks waargebeurde IRA-aanslagen op Engelse doelen eind jaren 80. Alle vier de delen worden achter elkaar afgespeeld met een korte pauze van maximaal 10 minuten.

Op maandag 27 september is de Dystopische filmkomedie ‘(R)evolutie’. Een film die zich afspeelt in het jaar 2040. Artificiële intelligentie is een vanzelfsprekendheid en biotechnologie bevindt zich in een vergevorderd stadium. Welke rol speelt de mens nog?

Op woensdag 29 september is ‘Drijfzand’, Drijfzand vertelt het verhaal van een intrigerende moeder-dochterrelatie en de keuze tussen loyaliteit, gezondheid en liefde.

Donderdag 30 september sluit Landvast het festival af met ‘Nr. 10’. Nr.10 is de nieuwe speelfilm van Alex van Warmerdam. Een thriller met elementen van de zwarte komedie.

Alle aanvullende informatie, afspeeltijden en trailers zijn te zien op de website van Landvast via www.landvast.nl.