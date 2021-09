Lionsclub organiseert achtste editie van Willem IV rally

REGIO • Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier organiseert op zaterdag 2 oktober voor de achtste keer de Willem IV rally voor het goede doel. Ook dit jaar is dat goede doel het Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam.

De naam van de rally is een knipoog naar (destijds) de kroonprins en (nu) Koning Willem Alexander, de vierde ‘Willem’ van Oranje. De eerste rally heeft plaatsgevonden op 27 april 2013, zijn verjaardag. Tijdens de vorige zeven edities heeft Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier in totaal al zo’n 60.000 euro aan het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam kunnen overhandigen onder het motto: ‘Geef een nachtzoen’.

Behendigheid en inzicht

In deze rally, die alles met behendigheid, inzicht en je hersens gebruiken te maken heeft en weinig met snelheid, rijden deelnemende teams in eigen auto’s een professioneel uitgezette landelijke route, die dit jaar start in Dordrecht. Daar vandaan voeren de opdrachten de deelnemers via pittoreske wegen langs mooie locaties. De opdrachten staan beschreven in het roadbook dat deelnemers ontvangen.

Gezelligheid

Naast de navigatieopdrachten is er uiteraard de gezelligheid, die elk jaar weer voor de nodige hilariteit zorgt. Deelnemers treffen elkaar tijdens een lunch onderweg en de dag wordt afgesloten met een diner op een bijzondere locatie. Daar zal ook het winnende team bekend worden gemaakt. De combinatie van een mooie route, sportieve competitie en verzorging van de inwendige mens staan garant voor een onvergetelijke dag.

Mocht iemand de rally willen sponsoren, dan kan men een mail sturen naar info@willemivrally.nl of een bijdrage storten op Rabobanknummer NL74 RABO 0154 6718 19 onder vermelding van Willem IV rally.

De willem IV rally beleeft dit jaar een unieke rally, want het aantal aanmeldingen overtrof de verwachtingen. Helaas kan men daarom geen equipes meer toelaten.