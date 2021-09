Bibliotheek in het Noorderhuis in Noordeloos viert jubileum

NOORDELOOS • De bibliotheek van Noordeloos heeft op woensdag 15 september het eenjarig bestaan uitgebreid gevierd.

‘s Morgens werden workshops gegeven door vrijwilligers en schooljeugd en er werd voorgelezen aan peuters en kleuters. Vervolgens werd er met elkaar gegeten. Zo´n 70 volwassenen en 50 kinderen schoven aan voor een gezamenlijke maaltijd. Tijdens het eten werd een boekenbingo gehouden, waaraan door jong en oud enthousiast aan werd meegedaan. Ook werd er tijdens de maaltijd voorgelezen door onder andere de voorleeskampioenen van de school. Zo stonden op een leuke en leerzame manier de bibliotheek en het boek centraal deze dag.

Bij het ontwerp van het Noorderhuis was al rekening gehouden met voldoende ruimte voor een bibliotheek, maar het was lange tijd onduidelijk of die er ook echt zou kunnen komen. In oktober 2019 is er op initiatief van Geerte Kooijman en Klazien de Groot een werkgroep gevormd met het doel de lege boekenplanken in het Noorderhuis te vullen en de mogelijkheid te bieden aan alle dorpsgenoten heel laagdrempelig boeken te lenen.

Groot was de verrassing echter toen enkele weken later het bericht kwam dat er vanuit het ministerie van OCW subsidies verleend werden om het bibliotheekwerk in kleine kernen te ondersteunen. Noordeloos bleek één van de gelukkigen en er kwam een flink bedrag beschikbaar om het bibliotheekwerk in ons dorp professioneel te organiseren. De werkgroep mocht meedenken met de opzet van de bibliotheek, maar de uitvoering en organisatie werden verder opgepakt door de gemeente Molenlanden, samen met Bibliotheek Aanzet.

Twaalf enthousiaste dames volgden een training tot vrijwilliger in de bibliotheek en zijn inmiddels wekelijks actief. Op 16 september 2020 gingen de deuren van de bibliotheek voor het eerst open en kreeg Noordeloos er een prachtige voorziening bij.