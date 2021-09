Jan Arie Koorevaar uit Goudriaan lijsttrekker CDA Molenlanden

GOUDRIAAN • Jan Arie Koorevaar uit Goudriaan wordt lijsttrekker van CDA Molenlanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Het bestuur van de CDA afdeling Molenlanden maakt dat op advies van de vertrouwenscommissie bekend. Jan Arie Koorevaar is van 2013 tot en met 2018 bestuurslid geweest van CDA Molenwaard en is sinds 2019 raadslid in Molenlanden namens het CDA.

Afdelingsvoorzitter Frank Meerkerk is blij met de voordracht van Jan Arie Koorevaar: “Het bestuur is trots op onze lijsttrekker, met Jan Arie hebben we een ervaren politicus als lijsttrekker. Daarnaast is Jan Arie ook erg actief in de samenleving, Als agrariër, als ondernemer en als vrijwilliger.”

“Jan Arie hebben we leren kennen als een echte CDA-er. Iemand die hart heeft voor de samenleving, op zoek gaat naar oplossingen en hierbij de samenleving aan zet wil laten komen. Hij omarmt ten volle de uitgangspunten van de christendemocratie en brengt het nodige charisma met zich mee om mensen te binden en te overtuigen. Jan Arie is betrouwbaar, slim, jong en enthousiast.”

Ad van Rees

Hij spreekt daarnaast zijn dank uit voor de voorganger van Koorevaar, Ad van Rees uit Brandwijk, de huidige fractievoorzitter. “Na meer dan 25 jaar gemeentepolitiek, als bestuurslid en als gemeenteraadslid geeft Ad het stokje over. Iedereen zal Ad typeren als wijs, geduldig en begripvol.”

Jan Arie Koorevaar is verheugd over zijn voordracht: “Ik wil samen de fractie knokken voor onze dorpen en stad in de komende raadsperiode. vanuit mijn christendemocratische idealen zet ik me graag hiervoor in, ook in de rol van lijsttrekker.”

Verbinding

Ook de huidige fractievoorzitter Ad van Rees is trots op zijn opvolger. “Het is fantastisch om het stokje te mogen overdragen aan Jan Arie. Het laat zien dat het CDA kiest voor inhoud en voor de verbinding met de samenleving.”

De leden van CDA Molenlanden hebben woensdagavond unaniem positief besloten over de voordracht van het bestuur. Eind november wordt de rest van de kandidatenlijst bekend gemaakt. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.