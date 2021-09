Themaweek over oogaandoeningen in het Albert Schweitzer ziekenhuis

DORDRECHT • Wie meer wil weten over uiteenlopende oogaandoeningen kan in de week vanaf 11 oktober terecht bij een reeks bijeenkomsten in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De afdeling Oogheelkunde geeft dan diverse boeiende presentaties over oogproblemen waar veel mensen mee te maken krijgen, zoals glaucoom, maculadegeneratie en bijziendheid bij kinderen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld en geschikt voor zowel patiënten die al te kampen hebben met ongemakken en hun naasten; als voor mensen bij wie oogziekten in de familie voorkomen en algemeen belangstellenden.

Bewustwording

De week speelt zich af rondom ‘World sight day’ op 14 oktober, een bewustwordingsdag van het wereldwijde genootschap ter voorkoming van blindheid. Het thema is ‘Love your eyes’.

“Dat is heel toepasselijk”, zegt orthoptist Fieneke Allema van het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Dankzij goede voorlichting kun je in veel situaties namelijk de verslechtering van je ogen afremmen of stopzetten. We beschikken over steeds meer methoden en technieken om aandoeningen vroegtijdig te bestrijden. Tegelijkertijd komen er ook nieuwe uitdagingen bij. Zo zien we dat beeldschermgebruik onder jongeren al vroeg bijziendheid kan veroorzaken. Eén van onze voorlichtingen gaat daarover.”

Vijf bijeenkomsten

Op maandag 11 oktober begint de week met een middag van 13.00 tot 15.00 uur over brillen, scheelzien en luie ogen. Op dinsdagochtend 12 oktober van 10.00 tot 11.30 uur wordt informatie gegeven over blefaritis, een chronische ontsteking van de ooglidranden. Maculadegeneratie – de achteruitgang van het netvlies, waardoor vlekken en vervormingen in het gezichtsveld optreden – wordt besproken op woensdag 13 oktober van 09.00 tot 11.30 uur. Diezelfde dag van 13.00 tot 15.00 uur staat myopie (bijziendheid) bij kinderen centraal. Donderdag is er geen programmaonderdeel. De themaweek wordt op vrijdag 15 oktober van 13.00 tot 15.00 uur afgesloten met een lezing over glaucoom ofwel hoge oogdruk, gevolgd door druppelinstructies voor wie zelf met deze aandoening te maken heeft.

Aanmelden

Het is sinds de uitbraak van de coronapandemie weer een van de eerste keren dat het Albert Schweitzer ziekenhuis bijeenkomsten op locatie houdt. De oogvoorlichting vindt plaats in het Auditorium van de locatie Dordwijk. Ondanks de grootte van deze zaal, is vooralsnog een beperkt aantal aanwezigen toegestaan om afstand te kunnen houden. Daarom moeten belangstellenden zich aanmelden. Dat kan met een mailtje naar oogevenementen@asz.nl onder vermelding van de naam, aantal bezoekers en het onderwerp van de presentatie die men wil bijwonen. De bijeenkomsten zijn algemeen voorlichtend van aard, wie een consult wil in verband met oogklachten heeft een verwijzing van de huisarts nodig.