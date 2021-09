Feest voor jubilerende juf Connie op de Rehoboth in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op dinsdag 14 september was het groot feest op CBS Rehoboth in Groot-Ammers. Juf Connie werkt namelijk al 25 jaar in het onderwijs en dat werd gevierd met een cultuurdag die georganiseerd werd in samenwerking met MC Forte.

Juf Connie, de cultuurcoördinator van de school, werd door de leerlingen van haar groep 4 thuis opgehaald op versierde fietsen. Op het schoolplein stonden alle andere kinderen haar op te wachten en werd ze toegezongen.

Vervolgens konden alle kinderen van de hele school kiezen uit meerdere culturele workshops. Onder leiding van gastdocenten, leerkracht en hulpouders waren de kinderen onder anderen aan het dansen, verven, musiceren, bouwen of fotograferen. Een dag waar zowel de kinderen als juf Connie enorm van hebben genoten.