Molenlands VVD-raadslid Philomeen Breddels legt taak neer

MOLENLANDEN • Philomeen Breddels uit Hoornaar heeft met onmiddellijke ingang de raad van Molenlanden verlaten. De reden van haar vertrek is een burn-out. Dit meldt de VVD op de eigen website.

De liberalen melden dat zij de deskundigheid en bevlogenheid van Breddels zullen gaan missen. Van april 2017 tot en met december 2018 was Philomeen burgerlid (beëdigd steunfractielid) van de VVD-fractie in Giessenlanden. Sinds 5 februari 2019 was zij raadslid en fractiesecretaris van VVD Molenlanden.

Opvolger

Fractievoorzitter Bert Snoek vertelt: “De kiescommissie van Molenlanden, waarin burgemeester Theo Segers en griffier Marjolein Teunissen zitting hebben, zullen nu de eerstvolgende op de kieslijst van de laatste verkiezingen benaderen. Dat is Ruud Luchtenveld uit Giessenburg. Hij was tijdens de verkiezingen van 2018 de volgende op onze lijst. Ik heb geen idee hoe hij zal reageren.”

Mocht Luchtenveld ‘nee’ zeggen, dan is Rijkus Krabbendam uit Nieuwpoort aan de beurt. Na hem stond René Schoutens uit Noordeloos op de lijst.