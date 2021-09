Joop van Montfoort lijsttrekker voor PvdA in de gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Joop van Montfoort is tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA Vijfheerenlanden gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.



Joop van Montfoort is de huidige fractievoorzitter van de PvdA in Vijfheerenlanden. Na een zorgvuldige procedure heeft het afdelingsbestuur Joop van Montfoort voorgedragen aan de leden.

Voorzitter Henk van ’t Pad: “Het bestuur van de PvdA Vijfheerenlanden heeft hem met volle overtuiging gepresenteerd aan de ledenvergadering. We zijn dan ook verheugd dat de leden unaniem het vertrouwen in Joop hebben uitgesproken.”

Betaalbare woningen voor iedereen

Joop van Montfoort is ruim 21 jaar werkzaam binnen de lokale overheid als beleidsadviseur en de afgelopen acht jaar politiek actief. De sociaaldemocratische waarden zijn hem van kinds af aan met de paplepel ingegoten. Dit in combinatie met zijn werk- en politieke ervaring maakt hem prima geschikt als lijsttrekker volgens bestuur en leden.

“Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ik blijf strijden voor meer betaalbare woningen in Vijfheerenlanden, want iedereen heeft het recht op een betaalbare woning. Ik heb eerder al aangegeven dat enkel 30 procent sociale huurwoningen onvoldoende is. Er is een enorme behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen, maar ook aan huurwoningen in het middensegment.”

“Daarom pleit ik ervoor om 10 procent sociale koopwoningen voor de doelgroepen starters en senioren toe te voegen en 10 procent huurwoningen voor het middensegment. Hiermee wordt de helft van alle te bouwen woningen betaalbaar en kan met name de jeugd, onze toekomst, in Vijfheerenlanden blijven wonen”, aldus een strijdbare Joop van Montfoort.