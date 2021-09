Honderden bezoekers voor expositie in Hervormde kerk in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Er zijn in de afgelopen drie zaterdagen zo’n 450 bezoekers geweest bij de expositie ‘Jouw Monument, Mijn Monument’ in de Hervormde kerk van Nieuwpoort.

“We hebben veel complimenten gekregen over de veelzijdigheid van de mooie kunstwerken en –objecten”, vertelt predikant Christiaan Baan. “De indeling en de lichtval van de kerk dragen hier ook aan bij. Al met al zeer geslaagd!”

De ijsverkoop op deze zaterdagen heeft het mooie bedrag van 400 euro opgebracht voor het Rode Kruis. Eén keer heeft een flinke regenbui een beetje roet in het eten, of eigenlijk water in het ijs, gegooid.

De expositie in de open kerk en het nuttigen van een ijsje op het kerkplein vulden elkaar mooi aan.