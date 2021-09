Molenlanden doet mee aan landelijke inleveractie wapens

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden doet samen met de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam in de Week van de Veiligheid mee aan de landelijke inleveractie van wapens.

De inleveractie wordt landelijk georganiseerd. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. In de periode voorafgaand aan de inleverweek starten de drie gemeenten een campagne over de risico’s van wapenbezit. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

Nadruk op preventie

In de drie gemeenten ligt de nadruk van de campagne op preventie. De burgemeesters Melissant (Gorinchem), Heijkoop (Hardinxveld-Giessendam) en Segers (Molenlanden) zien dat in Nederland meer wapens worden aangetroffen bij jongeren en jongvolwassenen.

“In ons gebied speelt dit minder, maar vragen we wel aandacht voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze regio weer een stukje veiliger.” Ze onderstrepen dat wapens niet de manier zijn om conflicten op te lossen.

Zonder afspraak en zonder gevolgen

De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen zonder strafrechtelijke gevolgen ingeleverd worden. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.

In Molenlanden kunnen wapens worden ingeleverd op woensdag 13 oktober van 15:00 tot 21:00 uur bij het politiesteunpunt aan het Melkwegplein 2 in Bleskensgraaf.

Vuurwapens en munitie op afspraak

Daarnaast is het ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900-8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Hoeveelheid bekendgemaakt

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in onze regio en in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.