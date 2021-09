Musica Pro Deo uit Meerkerk is op zoek naar mannen

MEERKERK • Musica Pro Deo uit Meerkerk is begonnen met de repetities voor de Choral Evensong, die in het teken van Advent staat.

“We zijn blij met de aanmeldingen van alten en sopranen, maar nog op zoek naar mannen”, meldt het koor. “De mannen zijn in de minderheid en willen graag versterking. Jullie stemmen geven een mooi timbre aan het geheel, met andere woorden we kunnen niet zonder jullie.”

Deze oproep is voor alle mannen uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. “Ook al weet je niet of je een bas of een tenor bent, daar komen we wel uit. Wij zijn geen professionals, het sociale aspect is belangrijk en samen zingen tot Gods eer!”

Het concert zal half december plaatsvinden in Meerkerk. Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond van 20:25 tot 22:00 uur in de Ichthuskerk van Meerkerk. Voor opgave en meer informatie: musicaprodeo@outlook.com. Zie ook www.musicaprodeo.nl.