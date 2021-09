Mooi Molenlanden Taart gewonnen door Erica Groenendijk uit Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • VVD Molenlanden heeft op zaterdag 11 september weer een Mooi Molenlanden Taart mogen overhandigen, ditmaal aan Erica Groenendijk uit Nieuw-Lekkerland.

Zij wist dat de creatieve kinderwoonwinkel Buuf & Co, met leuke kinderkleding, knuffels, speelgoed, kraamkado’s, geboortekaartjes en nog veel meer, in Nieuw-Lekkerland te vinden is.