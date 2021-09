Collecte voor Nierstichting onder meer in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In de week van 19 tot en met 25 september collecteren duizenden vrijwilligers voor de Nierstichting om zoveel mogelijk geld op te halen voor een toekomst waarin nierziekten te genezen zijn. Ook in Nieuw-Lekkerland gaan collectanten de straat op.

Kinderen met een nierziekte hebben vaak maar één wens: gewoon lekker meedoen met andere kinderen. Spelen, sporten, logeren. Hoewel je het vaak niet aan ze ziet, zijn dit soort normale activiteiten ongelooflijk zwaar voor jonge nierpatiënten. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Kinderen met een nierziekte hebben weinig energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Daarom zijn ze voor ons jonge helden. Voor hen willen we er zijn. Nu en later.”

“Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen met een nierziekte weer mee kunnen doen. Door er aandacht voor te vragen en door meer onderzoek te doen. De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting”, benadrukken Huig den Besten en Nathalie de Bie, Nierstichting collectecoördinatoren in Nieuw-Lekkerland. “Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de inzet van onze collectanten en de steun van donateurs.”

Meehelpen kan door te geven aan de collectant of te doneren via www.nierstichting.nl. Steeds minder mensen hebben contant geld in huis en steeds meer mensen betalen digitaal. Met de QR-code is digitaal doneren veilig en makkelijk. Als mensen de QR-code met hun mobiele telefoon scannen dan kunnen ze veilig, contactloos en anoniem een donatie doen, gewoon via iDeal.

Meer informatie: https://nierstichting.nl/help-mee/collecteren/manieren-om-veilig-te-collecteren.