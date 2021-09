Ludieke kaartenactie Doe Mee Molenlanden onderstreept trots gevoel

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden sluit de zomervakantie af met een ludieke kaartenactie.

Alweer een paar maanden bezoekt Doe Mee de lokale markten om met de inwoners in gesprek te blijven. Hoewel er natuurlijk altijd zaken beter kunnen, valt in al die gesprekken de trots op het eigen dorp op. “En dat is terecht, want we wonen in een prachtig gebied met mooie karakteristieke dorpen en stad”, vindt Wilma de Moel van Doe Mee Molenlanden. Met een nieuwe kaarten actie wil Doe Mee hier op ludieke wijze aandacht aan besteden.

Wilma: “Tijdens onze gele glimlach toer langs de dorpen merken we iedere keer de trots op onze mooie omgeving. Nu het einde van de zomer nadert willen we dit markeren met een echte ‘Groeten uit Molenlanden’ ansichtkaart. Met deze kaart kunnen onze inwoners onze prachtige gemeente onder de aandacht brengen.”

Eerder dit jaar riep Doe Mee inwoners op te gaan stemmen door 12.000 kaarten huis aan huis te bezorgen. “Dit gaan we nu herhalen met deze actie. Er staat een enthousiaste ploeg mensen klaar om al deze kaarten rond te brengen.”