De Wilde Waard in première in Landvast in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Afgelopen woensdag 8 september was de feestelijke première van de film De Wilde Waard van de 38-jarige filmmaker Stijn Philips. De vertoning vond plaats in de Cinema Royaal zaal van bioscoop Landvast te Alblasserdam en werd bijgewoond door onder meer burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden, wethouder Maks van Middelkoop en wethouder Teunis Jacob Slob.

Onder de genodigden waren ook boswachters uit het gebied en afgevaardigden van natuurverenigingen zoals de Natuur- en Vogelwacht en Den Hâneker. Philips: “Het voelt heel bijzonder dat de film na meer dan 2,5 jaar researchen, filmen en monteren nu voor eerst op het grote doek te zien is.”

En het blijft niet alleen bij de première, bioscoop Landvast neemt de film op in de programmering en daar zal de documentaire de eerste weken zo goed als dagelijks te zien zijn voor het publiek, zowel jong als oud.

Project werd steeds groter

De filmmaker, in het dagelijks leven natuurfilmer voor het programma Vroege Vogels van de NPO, had enkele jaren geleden het plan om een korte film te maken van zo’n 20 minuten over de wilde kant van de Alblasserwaard, maar het werd steeds groter en groter. Enthousiaste reacties en brede steun vanuit inwoners, gemeentes, provincie en diverse (natuur)clubs zorgden ervoor dat het project kon uitgroeien tot een volwaardige bioscoopfilm van een uur. Uiteindelijk zijn er duizenden uren werk in gestoken.

In de film wordt de kijker meegenomen door de vier jaargetijden en worden in tien korte verhalen de vaak opmerkelijke levens van typische polderdieren gevolgd. Uiteraard op verschillende plekken in de Alblasserwaard. Diverse natuurgebieden uit de Alblasserwaard komen aan bod. Bijvoorbeeld de Donkse Laagten in Brandwijk, de rietlanden in Kinderdijk maar ook de Avelingen tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem zijn schitterend in beeld gebracht. Er is te zien welke dieren er in welke gebieden leven en welke ontberingen en uitdagingen ze soms meemaken.

Geluiden

Het zijn niet alleen de beelden die indruk maken, maar de (natuur)geluiden zorgen voor een bijzondere belevenis van deze film. Voor elke scène is er speciaal muziek gecomponeerd door Werner Urban. En kijkers van Vroege Vogels zullen de stem van Menno Bentveld uiteraard herkennen.

Tickets voor de voorstellingen zijn via de website van landvast te reserveren via www.landvast.nl of telefonisch via 078-6912923. Indien men met grote groepen naar deze documentaire wil komen kijken kan men het beste even telefonisch contact opnemen zodat er gekeken kan worden naar de mogelijkheden qua dag en tijd.