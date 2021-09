Juf van Dijk van de Calvijnschool in Leerdam viert 25-jarig jubileum

LEERDAM • Het was onlangs feest op de Calvijnschool in Leerdam, want op 1 september was het 25 jaar geleden dat juf van Dijk werd benoemd als onderwijsassistent.

Later werd juf van Dijk leraarondersteuner.

Afgelopen week, op 8 september, is er op school uitgebreid stil gestaan bij dit jubileum. De directeur haalde haar thuis op in zijn versierde bus. Op het schoolplein werd de juf door alle kinderen toegezongen en kreeg ze een cadeau overhandigd.

Daarna is juf van Dijk alle klassen langsgegaan en daar wachtte haar steeds een andere verrassing.

Alle kinderen kregen een ambachtelijke ijsje van de familie Wullems uit Schoonrewoerd. In de middag werd het jubileum met het personeel gevierd, met een High Tea.