Acht woningen op plek Ponderosa in Hoornaar

HOORNAAR • Projectontwikkelaar Compagnon Projectontwikkeling uit Gorinchem wil horecagelegenheid Ponderosa in Hoornaar verbouwen tot in totaal acht woningen.

De naam Ponderosa verbinden vele inwoners van de Alblasserwaard met de roemruchte discotheek, die jaren geleden al de deuren sloot. Niet lang voor de corona-uitbraak was er weer een vergunning om de discotheek als zodanig te gebruiken.

Dat heeft weinig kans van slagen gehad. De afgelopen periode fungeerde de Hoornaarse horecagelegenheid als snackbar en restaurant. Daar kwam onlangs ook een einde aan.

Voorstel

De koper van de panden, Compagnon Projectontwikkeling, heeft bij het Molenlandse college een voorstel ingediend om deze om te vormen tot acht wooneenheden.

“Er ligt al een principeakkoord; we verwachten binnen nu en enkele weken groen licht te krijgen”, licht Teun Nuijten van new-ton Architects toe. Het Giessenburgse architectenbureau ontwierp de nieuwe woningen.

Straatje

Opmerkelijk is dat - al is dat in de huidige situatie lastig te zien - de bebouwing vroeger ook uit meerdere woningen bestond. “Er was, gezien vanaf de voorzijde, vroeger een straatje dat tussen de linker- en rechterzijde doorliep. Wij willen dat terugbrengen. Het wordt een gedeelde ruimte voor de nieuwe bewoners, waar ze elkaar ontmoeten en samen kunnen komen.”

Aan de rechterzijde van de nieuwe doorgang komen twee appartementen, waarvan een op de begane grond is en de tweede, op de eerste verdieping, die bedoeld is voor starters.

Cafetaria

Op de plek waar zich nu het cafetaria bevindt, worden drie appartementen gerealiseerd. Twee daarvan komen op de begane grond en een derde op de eerste verdieping.

Nuijten: “Daarachter realiseren we een ruimte door de verbindingen tussen de feestzaal aan de achterzijde en de opstallen aan de voorkant te slopen. Deze sluit aan op het nieuwe straatje. Aan de achterkant komen daarnaast twee grote woningen. Deze zijn te typeren als gelijkvloerse grondgebonden woningen die zeer geschikt zijn voor senioren.”

“Overigens zouden daar ook heel goed gezinnen hun nieuwe thuis kunnen vinden.” Last but not least: aan de linkerzijde komt, los van de appartementen, nog een twee-onder-een-kapwoning met een tuin en parkeren op eigen terrein.

Aannemer

Het is nu afwachten tot de gemeente de vergunning verleend. Als die binnen is, kan een aannemer gezocht worden om het project uit te voeren. “Als alles meezit kunnen de werkzaamheden nog dit jaar van start gaan, maar gezien de drukte op de bouwmarkt is dat een positieve inschatting”, stelt Teun Nuijten.

“We verwachten dat de woningen in het derde kwartaal volgend jaar opgeleverd kunnen worden. We zijn al meerdere keren benaderd door woningzoekenden.” Meer info: Van der Brugge Makelaardij, info@vanderbrugge.nl.