Shell investeert in plastic recyclingbedrijf Mourik

GROOT-AMMERS • Shell en BlueAlp, onderdeel van Mourik uit Groot-Ammers, maakten deze week bekend dat Shell aandeelhouder wordt van BlueAlp om te investeren in de innovatieve technologie om plastic te recyclen naar chemische grondstoffen.

De investering draagt bij aan het doel van Shell om uiterlijk 2025 jaarlijks 1 miljoen ton plastic afval te verwerken in haar chemische fabrieken wereldwijd. Het Brits-Nederlandse concern zet bedrijfseigen technologie in om de zuiverheid van pyrolyse-olie te verbeteren.

Shell en BlueAlp richten een joint-venture op voor de bouw van twee nieuwe conversie-installaties in Nederland naar aanleiding van deze overeenkomst. Verwacht wordt dat deze meer dan 30 kiloton plastic afval per jaar zullen kunnen verwerken. De installaties moeten in 2023 operationeel zijn.

Wereldleider

“Met Shell als strategische partner denk ik dat BlueAlp een geweldige kans heeft om uit te groeien tot een wereldleider in de pyrolyse markt,” zegt Chris van der Ree, CTO van BlueAlp en inwoner van Groot-Ammers.

“We concentreren ons in eerste instantie op het verhogen van de huidige verwerkingscapaciteit van de technologie en vervolgens op het in licentie geven van onze technologie aan derden. Ik verwacht dat dit wereldwijd zal helpen om moeilijk te recyclen plastic afval beter te gebruiken.”

Verbeteren

De technologie van BlueAlp is al op commerciële schaal ontwikkeld. Het Shell-technologieteam in Amsterdam gaat nu met BlueAlp samenwerken om de technologie verder te verbeteren en op te schalen om nog grotere hoeveelheden plastic afval te kunnen recyclen.

De productie van grotere hoeveelheden pyrolyse-olie wordt bijvoorbeeld belemmerd door de ongelijkmatige zuiverheid van de grondstoffen. Shell is van plan eigen technologie in te zetten om de zuiverheid van pyrolyse-olie in Shells installaties te verbeteren.

‘Deze technologische ontwikkelingen zijn van cruciaal belang voor het bereiken van circulariteit door moeilijk te recyclen plastic afval om te zetten in duurzame chemicaliën’, stellen de bedrijven in een persbericht.

Proef

De aankondiging volgt op een succesvolle proef met het gebruik van pyrolyse-olie in de petrochemische fabriek van Moerdijk die in augustus 2021 werd afgerond; sinds november 2019 wordt in het petrochemische complex Norco van Shell in de VS in toenemende mate gebruikgemaakt van gerecyclede grondstoffen.