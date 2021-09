Vakschool Verheij Integrale groenzorg van start in Sliedrecht

SLIEDRECHT/REGIO • Op 7 september is de nieuwe vakschool van Verheij Integrale groenzorg in Sliedrecht officieel van start gegaan.

In de tweejarige BBL-opleiding van Verheij (MBO niveau 2/3), die wordt gegeven in samenwerking met Lentiz | Cursus & Consult, krijgt een tiental jongeren een solide basis om als hovenier bij Verheij aan de slag te gaan.

“We zijn blij verrast door het goede niveau van de jongens”, vertelt HR-adviseur Jantine Verweij. “De leerlingen hebben de afgelopen maanden al enthousiast meegewerkt op de projecten. Het komende jaar leren ze tijdens de lesdag alle fijne kneepjes van het groene vak. Die kennis kunnen ze in praktijk meteen toepassen tijdens de werkdagen. We zijn blij met zo’n mooie groep en kijken uit naar een succesvol schooljaar.”

De leerlingen gaan ook regelmatig op excursie. Volgende week bijvoorbeeld bezoeken ze de Tuinen van Appeltern. “Geen lesdag is saai”, benadrukt Verweij. “Leerlingen doen mee aan alle activiteiten en bedrijfsuitjes van Verheij. En doordat de lesdagen bij ons in het kantoorpand zijn, krijgen ze gelijk ook meteen goede contacten met het kantoorpersoneel. Kortom: elke leerling is meteen volwaardig onderdeel van ons familiebedrijf!”

Aanmelden voor de jaargang 2022-2023 is ook al mogelijk, door een mail te sturen naar hrm@verheijbv.nl. Meer informatie over de vakschool is te vinden op www.vakschoolverheij.nl.