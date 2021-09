Gemeente verleent twee vergunningen voor tiny houses in Molenlanden

MOLENLANDEN • Sinds de start van de pilot tiny houses in Molenlanden zijn er twee vergunningen verleend. Dat meldt het gemeentebestuur.

Sinds februari 2021 zijn er vijf nieuwe verzoeken binnengekomen. Hiernaast zijn er zeven principeverzoeken afgehandeld, waarvan er zes een positief principebesluit hebben gekregen. In totaal zijn er daarmee negen positieve principebesluiten sinds de pilot in maart 2020 is gestart. Van deze negen principeverzoeken hebben drie initiatiefnemers een vergunning ingediend, waarvan er twee zijn vergund. Hiervan is één verzoek in Giessenburg en een ander verzoek in Brandwijk. De derde is geweigerd, omdat de initiatiefnemer het plan zo had aangepast dat deze niet meer aan de voorwaarden voldeed voor de pilot tiny en small houses.

De overige zes verzoeken die een positief principebesluit hebben, maar nog geen vergunning hebben ingediend, zijn bezig met het voorbereidende werk voor de vergunning, of hebben besloten niet meer door te gaan met het project.

20 geïnteresseerden

Er zijn in de afgelopen zeven maanden ongeveer 20 geïnteresseerden langsgekomen voor tiny en small houses. Een deel van de geïnteresseerden hadden vragen over de beschikbaarheid van locaties voor tiny en small houses. Een ander deel was initiatiefnemers die een locatie hadden uitgezocht en/of contact hadden opgenomen met een grondeigenaar. Met deze initiatiefnemers is een startgesprek gehouden waarbij per geval een inschatting is gegeven van de haalbaarheid van de locatie.

In januari 2021 zijn kaders afgegeven door het Waterschap voor de behandeling van afvalwater en in welke gevallen het mogelijk is tiny houses off-grid te plaatsen. Off-grid betekent dat de unit niet aangesloten is op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering. Met name het niet aansluiten op de riolering en de beoordeling voor in welke gevallen dit mogelijk is zorgde voor veel vertraging. Sinds deze kaders zijn opgesteld is het op dat punt eenvoudiger geworden om verzoeken te behandelen.

Geur en geluid

In het verleden zijn bij enkele principeverzoeken knelpunten geconstateerd met betrekking tot de afstanden voor geur en geluid. Dit waren gevallen waarbij tiny of small houses nabij of op het erf van een agrarische bedrijf werd geplaatst. Na gesprekken met de omgevingsdienst is gebleken dat bij sommige gevallen toch medewerking kan worden verleend voor het plaatsen van tiny en small houses nabij agrarische bedrijven.

Voorheen werd in de meeste gevallen de afstand tot de perceelgrens van de geur/geluidsbron gebruikt. Tijdens gesprekken met de Omgevingsdienst is verkend welke mogelijkheden er zijn om de richtafstand te bepalen en te beoordelen. Hieruit is gebleken dat ook de bron van geur of geluid gebruikt kan worden, in het geval de eigenaar van het bedrijf hiermee akkoord gaat. In de praktijk kan dit een verschil maken van tientallen meters. Hierdoor ontstaan er voor agrarische bedrijven meer mogelijkheden om delen van hun gronden te gebruiken voor tiny en small houses.

Mogelijkheden tegen woningnood

Er zijn enkele jonge inwoners geweest die contact met de gemeente hebben opgezocht vanwege interesse in een small house. De gemeente ziet dat de pilot mogelijkheden biedt om de woningnood op te lossen.

De gemeente blijft bij de plaatsing van tiny houses wel veel waarde hechten aan de landschappelijke inpassing. Regelmatig komen er initiatiefnemers langs die locaties aanbieden zoals polders, lege weilanden, oeverlandjes, locaties over de wetering, enzovoorts. “Dit zijn nou net de locaties waar we vanwege de ruimtelijke kwaliteit zuinig op zijn en beleid is vastgesteld dat aangeeft dat het bebouwen van deze gronden onwenselijk is. Voor deze locaties werken we niet mee aan het plaatsen van tiny en small houses”, aldus de gemeente Molenlanden.

Provincie

Verder zijn er nog gesprekken gaande met de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft in augustus 2021 aangegeven dat tiny en small houses wel zullen meetellen bij de woningaantallen. Op dit moment is de gemeente in gesprek met de provincie om te kijken of er nog mogelijkheden zijn waarbij in sommige gevallen de tiny en small houses niet zullen meetellen bij de woningaantallen. Tot die tijd moeten de aantallen goed in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat de ontwikkelingen van tiny en small houses de overige woningbouwprojecten in de weg staan.