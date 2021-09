Papendrecht heeft meeste Covid-gevaccineerden in de regio

REGIO • In Papendrecht zijn veruit de meeste mensen volledig gevaccineerd tegen Covid-19, in vergelijking met de regio. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM op donderdag 9 september heeft gepubliceerd.

In Papendrecht is 72 procent van de bevolking ingeënt. In buurgemeenten Molenlanden en Alblasserdam zijn minder 18-plussers volledig gevaccineerd. In Molenlanden gaat het om een percentage van 66 procent en in Alblasserdam 62 procent.

In de regio scoort alleen Hardinxveld-Giessendam nog slechter met 61 procent. Rotterdam telt 63 procent gevaccineerden.

In heel Zuid-Holland is 67 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Landelijk ligt dit percentage iets hoger. Naar schattig 70 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder heeft twee prikken gehad.