Wegens succes 29 plekken extra voor zij-instromers ouderenzorg in de regio

REGIO • Na een succesvol eerste jaar zijn met ingang van 1 januari 2022 opnieuw 29 plekken beschikbaar voor zij-instromers in de ouderenzorg in de regio Waardenland.

De ervaringen van de eerste deelnemers zijn erg positief. Ook de betrokken zorgorganisaties in de regio Waardenland zijn enthousiast over het initiatief, waarmee de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt voor een gedeelte het hoofd wordt geboden.

Versnelde opleiding

In een versnelde opleiding van 18 maanden worden 29 leerlingen in zeven organisaties klaargestoomd voor het vak van verzorgende IG. Ze hebben één dag per week les en werken daarnaast minimaal 20 uur per week in de praktijk. Na afronding van het traject krijgen ze gegarandeerd een baan. De organisaties die meedoen zijn De Merwelanden, Present, het Parkhuis, het Spectrum, PZC Dordrecht, De Lange Wei en Rivas Zorggroep.

De plekken zijn speciaal gecreëerd voor mensen met een afgeronde MBO-3 opleiding en minimaal vijf jaar werkervaring. Werkervaring in de zorg is niet noodzakelijk. Voor dit verkorte opleidingstraject kan iedere gemotiveerde doorzetter die voldoet aan bovenstaande eisen en de zorg een warm hart toedraagt, zich aanmelden.

Het roer om

Stephanie Nesselaar was een van de eerste 28 deelnemers en blikt terug op een mooi jaar. Afgelopen december gooide ze het roer om en solliciteerde ze voor het verkorte zij-instroomtraject van de VVT alliantie Waardenland tot verzorgende IG. Vanaf maart werkt ze zelfstandig in de thuiszorg van Waardeburgh, afdeling De Merwelanden. “Iedere dag is anders en ik word voortdurend geprikkeld en getriggerd. In dit werk ben ik gelukkig.”