CDA Sliedrecht pleit voor vrijliggend fietspad langs Tolsteeg bij Wijngaarden

WIJNGAARDEN/SLIEDRECHT • De fractie van het CDA in de Sliedrechtse gemeenteraad pleit voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tolsteeg tussen Sliedrecht en Wijngaarden.

De partij herinnert het gemeentebestuur van Sliedrecht aan plannen uit het verleden, waarin sprake was van de aanleg van zo’n fietspad.

Ontbrekende schakel

In 2015 stelde het Waterschap Rivierenland het Wegenbeheerplan 2016-2021 vast. Daarin ging het niet alleen over beheer en onderhoud, maar ook over aanleg van onder meer fietspaden. Het waterschap wilde in dat plan het fietsverkeer stimuleren door ‘het invullen van ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk’.

Een van die ontbrekende schakels was een vrijliggend fietspad langs de Tolsteeg tussen Sliedrecht en Wijngaarden. “Deze maatregel was in 2015 al in beeld bij het toenmalige Sliedrechtse college”, meldt Vincent Prins van CDA Sliedrecht. “In 2017 is dit zo omschreven in de herziene Structuurvisie Sliedrecht 2020: ‘verbetering van de fietsverbindingen richting landelijk gebied’.”

Overdracht wegen

CDA Sliedrecht heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur, omdat Waterschap Rivierenland graag al zijn wegen en fietspaden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden overdraagt aan de gemeenten. Hierover wordt druk onderhandeld. De onderhandelingen gaan onder meer over de verdeling van geld voor beheer en onderhoud.

Vincent Prins: “Als in de onderhandelingen geen afspraken worden gemaakt over de financiering van een vrijliggend fietspad, ben ik bang dat er voorlopig niets van terechtkomt in verband met andere prioriteiten. Dat zou een gemiste kans zijn.”