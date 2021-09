Cycle for Hope: 48 uur op de fiets voor cliënten van De Hoop

• Deelnemers van een eerdere editie van Cycle for Hope.

DORDRECHT/REGIO • 1200 kilometer fietsen in teamestafette in 48 uur: deelnemers van Rondje Nederland, een event van Cycle for Hope, doen het van 16 tot en met 18 september.

Ze fietsen niet alleen voor zichzelf, maar voor honderden mensen met een verslaving of psychische problemen die hulp krijgen bij De Hoop in Dordrecht.

Het ‘Rondje Nederland’ start in Dordrecht, bij Dorp De Hoop. De tocht gaat vervolgens richting de Zuid-Hollandse kust om daarna Flevoland te doorkruisen op weg naar het noorden. Daar bereiken ze Friesland: het noordelijk hoogtepunt. Hierna dalen deelnemers af naar Limburg en eindigen weer in Dordrecht.

‘Jezelf confronteren en fietsen voor een ander’. Rondje Nederland doet deze slogan van Cycle for Hope eer aan. Maar voor fietsers die dit event teveel van het goede vinden, is er op 18 september een 200 km Challenge vanuit Dordrecht door Zeeland. Inschrijven is nog mogelijk.

De organisatie achter Cycle for Hope kijkt uit naar beide evenementen waarmee ze het seizoen afsluiten. Projectleider Michel van Rijswoud: “De sfeer is bij ieder evenement weer uniek, maar altijd merk je onderlinge saamhorigheid. Deelnemers zijn gemotiveerd om sponsorgeld op te halen en zich in te zetten voor cliënten bij De Hoop. Er zijn deelnemers die jaarlijks meedoen, dat geeft energie.”

Inschrijven voor de 200 km Challenge (2021) en voor Rondje Nederland 2022 is mogelijk via www.cycleforhope.nl.