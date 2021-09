Beroep tegen Vinkenhof in Wijngaarden ingetrokken; bouw mag doorgaan

WIJNGAARDEN • Omdat een beroep tegen de komst van Vinkenhof in Wijngaarden is ingetrokken, staat niets de bouw van een merrie -en veulencentrum van zo’n 3900 vierkante meter meer in de weg.

De gemeenteraad van Molenlanden was dit voorjaar al in meerderheid akkoord gegaan met de komst van het paardencentrum met een bijbehorende bedrijfswoning op het perceel naast het Westeinde 35a.

Er liep echter nog een beroepsprocedure bij de Raad van State, maar die meldt dat het beroep is ingetrokken en dat er dus geen uitspraak gedaan hoeft te worden in deze kwestie.

Een reden voor het intrekken van het bezwaar tegen de komst van het merrie- en veulencentrum in Wijngaarden, is niet gegeven.