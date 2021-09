Molenlanden wil Het Tweespan in Schelluinen verbouwen tot wooncomplex

SCHELLUINEN • De gemeente Molenlanden is van plan om het schoolgebouw waar nu nog Het Tweespan in Schelluinen gevestigd is, te gaan verbouwen voor woningen.

Dat blijkt uit een reactie van het college van B&W op vragen die vorige week werden gesteld door de fracties van de VVD en Doe Mee Molenlanden.

Woningbehoefte

Op basis van signalen van bewoners vinden zowel de VVD als Doe Mee Molenlanden dat er woningen moeten komen op de locatie waar nu nog basisschool Het Tweespan gevestigd is, aan de Dr. Van Linden Tolstraat in Schelluinen. Ze vragen aan het college van B&W of die daaraan invulling wil geven en de inwoners van Schelluinen wil laten participeren bij deze ontwikkeling. Want er zouden speciale wensen zijn vanuit de bevolking voor wat betreft het type woningen en de grootte van de woningen die gewenst zijn in het dorp.

Het gemeentebestuur van Molenlanden staat positief tegenover het idee om woningen te realiseren op die locatie en doet dat het liefst in het bestaande gebouw. Want dan kan er wat meer vaart gezet worden achter de realisatie van de woningen.

“Wij willen specifiek kijken naar de mogelijkheden tot behoud van het pand, met het oog op de gewenste snelheid en de kansen die dat kan bieden”, aldus het college in een reactie op de vragen van de VVD en Doe Mee.

Drie doelgroepen

De VVD en Doe Mee verzoeken het college om in de plannen voor een herbestemming van het terrein aan de Dr. Van Linden Tolstraat rekening te houden met drie doelgroepen, namelijk senioren, starters op de woningmarkt en alleenstaanden. Bij de seniorenwoningen is het belangrijk dat de woningen niet te groot en vooral gelijkvloers zijn, veel starters willen in hun eigen dorp blijven wonen en daarom moet er ook voor hen gebouwd worden. En er bestaat een tekort aan (kleine) woningen voor alleenstaanden.

Het college van B&W van Molenlanden reageert hierop door toe te zeggen dat in lijn met de door de raad vastgestelde woonvisie invulling gegeven zal worden aan de gewenste doelgroepen. Ook wordt het mogelijk voor inwoners van het dorp om te participeren in het proces.

In oktober 2021 wordt het nieuwe MFC Schelluinen aan de Commanderijstraat in Schelluinen in gebruik genomen. Pas dan zal basisschool Het Tweespan verhuizen en komt de locatie aan de Dr. Van Linden Tolstraat vrij voor herbestemming.