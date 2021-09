Online ouderavond in Molenlanden over ‘Verleidingen van het puberbrein’

MOLENLANDEN • Door corona is het leven in korte tijd erg veranderd. Wat kan zorgen voor onder andere spanningen en verveling bij tieners. Met als gevolg het mogelijk gebruik van middelen. Om ouders/verzorgers van tieners te informeren over de ontwikkeling van het puberbrein organiseert Youz Verslavingszorg, in samenwerking met gemeente Molenlanden, GGD Zuid-Holland-Zuid en Jong Molenlanden een digitale bijeenkomst. Geïnteresseerden zijn woensdagavond 29 september vanaf 19.30 uur van harte welkom om deel te nemen.

Waarom komen kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar sneller in de verleiding om bijvoorbeeld alcohol, cannabis en lachgas te gebruiken of te gaan roken? Deze vraagt wordt beantwoord tijdens de bijeenkomst. “We vertellen hoe het puberbrein zich ontwikkeld en geven praktische tips en adviezen”, zegt Gino Cornelius, senior preventiedeskundige bij Youz. “Hoe herken je bijvoorbeeld signalen van gebruik bij je tiener en hoe kun je het gesprek aangaan over het (voorkomen van) gebruik. De bijeenkomst is dus zeker niet alleen bedoeld voor ouders van een tiener die al in aanraking is gekomen met bijvoorbeeld alcohol. Ook als dit (nog) niet het geval is, is het interessant.”

Ervaringen delen

Naast het krijgen van praktische tips en adviezen, kunnen deelnemers onderling ervaringen uitwisselen en vragen stellen. Gino: “We willen vooral aandacht besteden aan de vragen die leven bij ouders. Zodat we hen gericht kunnen informeren. Mochten ouders op voorhand een specifieke vraag, opmerking of verzoek hebben, dan kunnen zij mailen naar preventie@youz.nl. Onder vermelding van het onderwerp ‘Ouderbijeenkomst Molenlanden’.”

De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden kan tot en met dinsdag 28 september via www.tinyurl.com/verleidingenpuberbrein. Deelname is gratis.