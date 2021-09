Nieuwpoort beraadt zich op toerisme en aanpak stadsboerderij

NIEUWPOORT • Het vestingstadje Nieuwpoort staat op een kruispunt. Het wil toerisme bevorderen en daarmee ook de levendigheid in het stadje opkrikken, maar wil geen attractiepark worden. Gesprekken ‘met de samenleving’ staan op stapel.

De gemeente vroeg een extern bureau een plan te schrijven voor de toeristische ontwikkeling van het stadje. Daarnaast onderzoekt een stichting hoe de monumentale stadsboerderij aan de Binnenhaven zo goed mogelijk geëxploiteerd kan worden.

Toeristisch informatiepunt

De Stichting Stadsboerderij Vredebest (SSV) denkt na over mogelijke scenario’s. Voorzitter en oud-burgemeester Dirk van der Borg: “In ieder geval willen we graag dat de boerderij een toeristisch informatiepunt wordt. Vredebest moet de motor worden van de toeristische en recreatieve ontwikkeling van de stad. Van hieruit kunnen mensen Nieuwpoort verkennen, ze kunnen hier wat gebruiken en informatie verkrijgen. De aanpak willen we samen met de bevolking en omwonenden bepalen. Het moet passen bij Nieuwpoort.”

Fietstochten

Bestuurslid Wilma Brand: “We zijn gaan kijken in de toeristische informatiepunten in Oudewater en Schoonhoven. In Oudewater wordt het gerund door vrijwilligers. Willen ook informatie gaan verstrekken over de wijde omgeving.” Van der Borg: “Fietstochten zouden hier kunnen beginnen.” Adrie den Hartog, voorzitter van de Historische Kring Nieuwpoort (HKN): “In het oude stadhuis in de Hoogstraat is er geen ruimte voor een informatiepunt. In de stadsboerderij hebben we juist volop ruimte.”

Scenario’s stadsboerderij

De SVV heeft drie scenario’s opgesteld. Van der Borg: “De eerste is gericht op toerisme en recreatie. De achterste schuur zouden we kunnen inrichten als Bed & Breakfast. In de boerderij kan horeca komen. Het tweede scenario zet in op het sociale aspect: we kunnen Vredebest beschikbaar stellen voor verenigingsactiviteiten en cursussen bijvoorbeeld. Het derde idee is dat er een dagopvang kan komen, vormen van zorg. Met wethouder Lizanne Lanser van Molenlanden hebben we daarover al contact gehad. Het is ook mogelijk om deze drie hoofdlijnen met elkaar te verbinden. Ook met het Erfgoedhuis van de provincie hebben we contact, want we hebben wel middelen nodig voor het uitwerken van de ideeën. Om de boerderij te kunnen onderhouden moeten we er een verdienmodel uithalen.”

Meer winkels

Een plan voor de toeristische ontwikkeling van Nieuwpoort in zijn geheel moet komend najaar klaar zijn. Van der Borg: “Er komen eerst nog gesprekken met de samenleving. Daar willen wij ook deel van uitmaken, om ook Vredebest een plek te geven in Nieuwpoort.” Met een gebaar naar de Binnenhaven: “Je zou hier wat meer winkeltjes kunnen hebben.” Den Hartog knikt. “Als er niks gebeurt, verdwijnt straks ook het café op de Dam.” Annie Slob, bestuurslid van zowel de HKN als de SSV vult aan: “Het moet wel blijven leven.”

Oude stadhuis

De restauratie van het oude stadhuis verloopt volgens plan. Voor de jaarwisseling moet het worden opgeleverd. Den Hartog: “De opening is in maart 2022. Dan vindt ook de landelijke opening van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie in Nieuwpoort plaats.” Van der Borg: “Dat wordt groots gevierd.”

Gidsengilde

Intussen is er veel belangstelling voor de oprichting van een gidsengilde. Den Hartog: “We krijgen veel aanmeldingen, ook van buiten Nieuwpoort.” Wilma Brand, bestuurslid van de SSV: “We willen ook meer kinderrondleidingen gaan verzorgen, misschien scholen erbij betrekken. We hebben al een paar woensdagmiddagen gelopen met kinderen.” Den Hartog: “De kinderen waren heel erg enthousiast.”

Speurtochten en spel

Het is de bedoeling dat er ook een speurtocht komt voor kinderen, aan de hand van stoeptegels met de poort van Nieuwpoort erop. Daarnaast komt er een smartphone game: De Schat van Nieuwpoort. Via coördinaten, als bij geocaching, kunnen kinderen het spel spelen. Voor de allerkleinsten komt er een speurtocht met foto’s van dieren. Verder zijn er plannen voor het plaatsen van ‘virtual-reality-palen. Bezoekers van het stadje kunnen daar hun telefoon in doen en krijgen dan te zien hoe Nieuwpoort er vroeger op die plek uitzag.