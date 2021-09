Boeldag, kunst, vestingwandeling en nostalgie op Nieuwpoortse Monumentendag

NIEUWPOORT • Binnenstappen in stadsboerderij Vredebest in Nieuwpoort is alsof je op bezoek gaat bij mensen uit de vorige eeuw. Op zaterdag 11 september, Open Monumentendag, zijn bezoekers er welkom.

Het is in Vredebest alsof de laatste bewoners Wim en Rozien Rozendaal elk moment weer kunnen binnenlopen, met stro in hun haar en de geur van de stal in hun kleren. Een mandje met pijpen staat nog op tafel, hun jassen hangen aan de kapstok.

Verkoping

De Historische Kring Nieuwpoort (HKN) houdt ter gelegenheid van Monumentendag een boeldag in de stadsboerderij; een verkoping bij opbod. Annie Slob, bestuurslid van de HKN en de Stichting Stadsboerderij Vredebest (SSV): “Onze stichting is net zelfstandig geworden. We willen de stadsboerderij onder de aandacht brengen door oude spullen te verkopen. De kring heeft veel spullen dubbel en we hebben voorwerpen gekregen voor de verkoop.”

Varkensstal

Oud-burgemeester Dirk van der Borg, voorzitter van de SSV, laat de oude varkensstal zien waar de spullen voor de markt staan opgesteld. Voor liefhebbers van nostalgie is er genoeg te vinden, variërend van oude schoolplaten tot serviesgoed. “Deze stal is nieuwer dan de boerderij”, vertelt hij. “Het woonhuis dateert uit de achttiende eeuw.” Van der Borg vindt het mooi om zich in te zetten voor het behoud van Vredebest. Bescheiden zegt hij: “Ik doe niet veel hoor, ik ben vooral aanwezig bij gesprekken. En inderdaad, het is handig dat ik een goed netwerk heb.”

Kinderspelen en film

Tijdens Monumentendag is de stadsboerderij vanaf 10.30 uur geopend. Annie: “We gaan kinderspelen doen en tonen op zolder een film van het Gebiedsplatform, over moderne agrarische ontwikkelingen. Ook tonen we foto’s waarop te zien is hoe we de boerderij aantroffen toen we hem kregen.” In de kasten hangt nog de kleding van broer en zus Rozendaal, hun dekens liggen nog op de bedden en het oude harmonium staat nog in de voorkamer. De HKN laat alles zoveel mogelijk intact.

Klassendag

Voorafgaand aan Monumentendag is er een activiteit voor kinderen. Bestuurslid Wilma Brand: “Op 10 september houden we een Klassendag voor de scholen. Dan laten we een film van het vroegere boerenleven zien.” Op 11 september is de stadsboerderij geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Het boelhuis begint om 11.30 uur, het Rad van Fortuin draait vanaf 11 uur.

Kunst

Er is op Monumentendag meer te doen in het oude vestingstadje. In de kerk tegenover de stadsboerderij is op 11 september kunst te zien. “Het gaat om kunst die is gemaakt in coronatijd”, vertelt Annie. De expositie is geopend van 10.00 tot 15.30 uur.

Vestingwandeling

Dan is er nog de vestingwandeling. Annie: “In het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie is de samenwerking met Schoonhoven versterkt. In het rampjaar 1672 trokken de stadjes namelijk samen op om de Fransen tegen te houden. Rondleidingen door Schoonhoven en Nieuwpoort zijn aan elkaar gekoppeld. Aan deze kant van de Lek zijn er twee adressen waar mensen van tapas en wijn kunnen genieten, in Schoonhoven doen drie restaurants mee. Mensen worden overgezet met bootjes. En net als voorgaande jaren hebben we in beide stadjes een openluchtbioscoop op de avond van Monumentendag.”

Startpunt

De vestingwandeling in Nieuwpoort begint om 14.00 uur. Startpunt is het oude stadhuisje op Hoogstraat 53. Gidsen nemen bezoekers mee langs historische gevels en vestingwerken. De rondleiding is geschikt voor jong én oud en duurt ongeveer een uur. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen 2 euro.

Entree Vredebest

Op Monumentendag zijn bezoekers van de stadsboerderij aan de Binnenhaven welkom via de entree aan de achterzijde, dus via Bij de Waterschuur. Parkeren kan bij het kerkhof en op Het Hoofd. Er zijn koffie, thee en broodjes verkrijgbaar. Voor meer informatie: www.historischekringnieuwpoort.nl of 06-12051036 (Marian van Drenth).