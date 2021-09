Kinderkoor Wingerdknopjes gaat weer zingen

WIJNGAARDEN • Christelijk kinderkoor De Wingerdknopjes uit Wijngaarden begint op dinsdag 14 september weer met zingen.

Wie op de basisschool zit en van zingen houdt, is van harte welkom. Het repeteren is elke dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur in ’t Wingerds Hof aan de Dorpsstraat 31 in Wijngarden. Voor meer informatie: Rianne de Groot via 0184-412726.