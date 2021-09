Rabobank Lek en Merwede zet zich in voor versterken clubs en verenigingen

REGIO • Begin dit jaar hebben alle verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van Rabobank Lek en Merwede de mogelijkheid gehad om zich bij te laten praten over de nieuwe sponsorvisie van Rabobank. Naast het Coöperatiefonds en de mogelijkheid om mee te doen aan Rabo ClubSupport introduceerde Rabobank Lek en Merwede Verenigingsondersteuning.

Dit traject is deze week van start gegaan. Evenals de inschrijfperiode (tot en met 27 september) voor de stemactie Rabo ClubSupport voor verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank via www.rabo-clubsupport.nl.

Verenigingen helpen

‘De tijd dat je een vereniging geld geeft in ruil voor reclameborden is voorbij. Liever helpen we als Rabobank een vereniging op een meer duurzame en structurele manier met het realiseren van haar ambities’, aldus Roelf Polman van Rabobank. ‘Per club kunnen die ambities heel divers zijn; van het concretiseren van duurzaamheidsambities tot het helpen bij de oprichting van een verzelfstandigde organisatie. En van het goed inrichten van het bestuur tot het professionaliseren van de marketing en PR.’

Voor dit soort ambities biedt Rabobank het begeleidingstraject Verenigingsondersteuning aan om clubs sterker te maken. Dit doen zij samen met landelijke partijen zoals NOC*NSF, LKCA en Kunstbende.

Mensen verbinden

‘Samen realiseren verenigingen en stichtingen talloze mooie initiatieven voor de samenleving en de mensen die daar actief zijn. Met Verenigingsondersteuning probeert Rabobank deze initiatieven naar een hoger plan te tillen. In totaal pitchen zes stichtingen en vereniging hun ambities. Alle pitches zijn door Rabobank kritisch beoordeeld waarna uiteindelijk aan alle clubs een begeleidingstraject is aan geboden.

Deelnemende clubs uit de regio zijn: Badmintonclub Vianen, Goed gezien-Goed bekeken Nieuwpoort, Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen Groot-Ammers, Historische Kring Nieuwpoort, SC Everstein Everdingen en Vrienden van Zwembad de Dompelaar Groot-Ammers. Met deze zes clubs werden op 6 september de contracten getekend tijdens de online kick-off van het traject.

‘Clubs herkennen veel problematiek bij elkaar en vinden het fijn om hier met elkaar over te sparren, vertelt Polman, directeur van de Coöperatieve Rabobank. ‘Het traject is nu officieel gestart en we hebben er als Rabobank vertrouwen in dat er hele mooie dingen gaan ontstaan’.