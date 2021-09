Drie buurmannen uit Nieuwpoort onderweg naar Rome

NIEUWPOORT • Op vrijdag 3 september om 09.45 uur was het zover. Piet van Gorkum, Ton Eijkelenboom en Toon de Vos namen met koffie en appeltaart als bodem tijdelijk afscheid van Nieuwpoort.

Al jaren spraken ze erover om naar Rome te fietsen. Het leek een jongensdroom, die ooit nog eens uit zou komen. Toen Toon afgelopen voorjaar besloot om naar Maarsbergen te verhuizen was er iets, dat deze 60’ers besloot om de daad bij het woord te zetten.

En zo startten zij de 2100 kilometer op het stalen ros. Met precisie bepakt en bezakt, want het was wel puzzelen wat wel en niet meeging in de fietstassen. Ze werden door familie, buren en vrienden uitgezwaaid op de Dam.

Op 3 oktober is de verwachte aankomst in de hoofdstad van Italië. Wie hen wil volgen, kan dat doen via Polarsteps: www.polarsteps.com/PietvanGorkum.