Open Monumentendag in Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland

KINDERDIJK/NIEUW-LEKKERLAND • Zes Historische Verenigingen organiseren op zaterdag 11 september vanuit het Historisch Collectief Molenlanden (HCM) gezamenlijk activiteiten rond Open Monumentendag.

De Historische Vereniging West-Alblasserwaard laat weten dat belangstellenden op zaterdag 11 september een bezoek kunnen brengen aan een aantal bezienswaardigheden in haar werkgebied.

Huiskamermuseum

Op het adres Molenstraat 136 in Kinderdijk zijn bezoekers van harte welkom om een kijkje te nemen bij de Historische verzameling Elshout-Kinderdijk. Het huiskamermuseum is van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend. Eigenaar Cees van den Heuvel vertelt met veel plezier over zijn dorp en laat zien dat Kinderdijk meer is dan molens.

Er zijn vele verhalen te vertellen over de scheepsbouw, waardoor het dorp groot is geworden, maar ook over het feit dat Kinderdijk in 1886 al 21 elektrische straatlantaarns had. Andere onderwerpen die de revue kunnen passeren zijn de vele functies van gebouw De Klok, speeltuin Het Balkengat en Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk, die al dertig jaar bestaat.

Ook de Hervormde Kerk aan de Molenstraat 149 is met zijn bijzondere glas-in-lood ramen een bezoekje zeker waard. In het voormalige Waardhuis van de Nederwaard aan de Molenstraat 230 is al weer een aantal jaren Grand Café Buena Vista gevestigd.

In Nieuw-Lekkerland is de Hervormde Kerk aan de Lekdijk 118 voor het publiek geopend. Het bekijken meer dan waard zijn de 17e-eeuwse preekstoel en doophek, de laat 19e-eeuwse Herenbank en natuurlijk het fraaie KAM orgel. Aan de Lekdijk naast nummer 86 ligt de Oude Begraafplaats met het gerestaureerde drenkelingenhuisje.

Omdat in verband met corona de mogelijkheden voor openstellingen toch wat beperkt zijn, is het ook mogelijk om langs de monumenten in Molenlanden te fietsen of rijden. Met behulp van de izi.travel app ‘Waard om te bekijken’ zijn gedurende het hele jaar beschrijvingen van meer dan 100 monumenten in Molenlanden beschikbaar. Zie voor uitgebreide informatie www.hcmolenlanden.nl.