Giessenburgs afhaalpunt bibliotheek Aanzet wordt echte bieb

GIESSENBURG • Het afhaalpunt van bibliotheek AanZet in Giessenburg verandert op vrijdag 17 september in een servicepunt. Dit betekent onder andere dat er vanaf die datum volop nieuwe boeken te leen zijn en dat de collectie steeds vernieuwd wordt.

Margot Timmerman, vrijwilliger van de Dorpskamer, is blij met de komst van de bieb. “We hebben er lang voor gepleit bij de gemeente”, vertelt ze, gezeten aan een van de grote tafels in de Dorpskamer. Voorheen konden bezoekers alleen via internet gereserveerde boeken van AanZet afhalen of sterk verouderde boeken lenen van de Dorpskamer zelf. Voor dat laatste was geen abonnement nodig.”

‘Alles al gelezen’

Met een knikje naar de boekenkasten achter haar zegt Margot: “Mensen zeiden: ‘Ik heb alles al gelezen’. Nu hebben we een nieuwe collectie die ook steeds vernieuwd zal worden.” Marie-Louise Luycks, bibliotheekmedewerker in Molenlanden, vult aan: “Er wordt ook gekeken naar de vraag van de leden. En natuurlijk kunnen zij een boek reserveren. De bibliotheek AanZet heeft een enorm grote collectie.”

Kinderen en tieners

Naast een grote kast vol boeken voor volwassenen zijn er mooie nieuwe boeken voor tieners en jongvolwassenen. Margot: “Voor nul- tot vierjarigen hebben we ook een nieuwe collectie. Er zijn veel prachtige prentenboeken bij.” Marie-Louise: “In de toekomst gaan we bekijken of er vrijwilligers zijn die willen voorlezen.”

Naast regelmatige vernieuwing van de collectie zijn er meer voordelen. “Mensen hoeven niet meer naar Hardinxveld of Gorinchem om lid te worden; we kunnen hier zelf nieuwe pasjes uitdraaien”, aldus Margot. “Ook kunnen we voortaan zelf in het systeem kijken en dus vragen beantwoorden over bijvoorbeeld reserveringen of boetes.”

Koffie en cursussen

De vijftien vrijwilligers van de Dorpskamer zijn bij toerbeurt aanwezig. Daarnaast zal een medewerker van AanZet regelmatig in Giessenburg zijn. Bezoekers van de bibliotheek kunnen ook koffie en thee drinken in de Dorpskamer. Verder kunnen de leden van de bieb gratis gebruik maken van de online cursussen die op de website van de Bibliotheek AanZet te vinden zijn.

Voorleesmomenten

De opening van een servicepunt betekent dat AanZet allerlei activiteiten zal verzorgen in de Dorpskamer, variërend van voorleesmomenten tot een digitaal inloopspreekuur en een taalcafé. Marie-Louise: “Mochten mensen meer willen weten over het vrijwilligerswerk binnen de bieb of over alle mogelijkheden, dan kunnen ze altijd vrijblijvend om informatie vragen of kijken op onze website: www.debibliotheekaanzet.nl.”

Opening

Op vrijdag 17 september is er om 11 uur een officiële opening, gevolgd door een lunch voor vrijwilligers en medewerkers van AanZet. Margot: “Om 13.30 uur komt de Boekstartbeer van AanZet om activiteiten te doen voor peuters en kleuters. Van 14.30 tot 16.30 uur zijn we open voor het uitlenen van boeken.”