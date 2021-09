Molenlanden start sollicitatieprocedure voor de eerste kinderburgemeester

MOLENLANDEN • Vanaf vrijdag 3 september kunnen kinderen solliciteren op de functie van kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden.

Alle kinderen die in Molenlanden wonen en in groep 7 van een basisschool zitten, mogen reageren. Op www.molenlanden.nl/kids staat hoe kinderen kunnen solliciteren. Ook ontvangen de basisscholen flyers die ze aan de kinderen kunnen meegeven. Reageren kan tot 24 september 2021.

Kinderen die willen solliciteren, wordt gevraagd om zich voor te stellen en te laten weten waarom ze een goede kinderburgemeester zijn. Ze kunnen dat doen door een filmpje, brief, e-mail of poster naar de gemeente te sturen.

Uit alle reacties kiest een jury drie kinderen. Met deze kinderen voert de jury een gesprek. Daarna wordt de kinderburgemeester gekozen. De kinderburgemeester wordt op 26 oktober officieel benoemd door de gemeenteraad.

Speciale kinderambtsketen

Op dit moment wordt voor de eerste kinderburgemeester van Molenlanden een speciale kinderambtsketen gemaakt. Tijdens de officiële benoeming op 26 oktober wordt deze keten door burgemeester Theo Segers aan de nieuwe kinderburgemeester overhandigd. Hoe de keten er uit gaat zien, blijft nog even een verrassing.

Nieuwe collega

Burgemeester Theo Segers: “Ik kan niet wachten totdat ik de kinderburgemeester kan ontmoeten. Het lijkt me erg leuk om van hem of haar te horen wat de Molenlandse kinderen belangrijk vinden en met welk onderwerp hij of zij graag aan de slag wil gaan. Daarnaast worden in onze gemeente veel leuke activiteiten georganiseerd waar ikzelf en de wethouders voor worden uitgenodigd. We kunnen daar best wat hulp bij gebruiken. Dus ik hoop dat veel enthousiaste kinderen gaan solliciteren naar deze prachtige functie.”

Ideeën delen

Kinderen die geen kinderburgemeester worden maar wel een mening hebben over wat belangrijk is voor Molenlanden kunnen ook op een andere manier meedenken. Ze kunnen hun ideeën, samen met hun klasgenoten, mailen naar kids@jouwgemeente.nl.

Kids op de Kaart

In 2019 lanceerde de gemeente Molenlanden het project ‘Kids op de Kaart’. Dit project heeft als doel om kinderen uit de gemeente Molenlanden op een laagdrempelige manier te betrekken bij de maatschappij, de gemeente en de politiek. Kinderen hebben dikwijls creatieve ideeën en oplossingen voor hun omgeving en grotere vraagstukken. Met het project ‘Kids op de Kaart’ wil de gemeente de betrokkenheid van kinderen stimuleren. Zo kregen leerlingen, in de leeftijd van circa 11 jaar, al eerder de kans om actief mee te denken en te doen tijdens een aantal bijeenkomsten.

Het project is gestart naar aanleiding van de motie Jeugd en Politiek, die raadsleden Dagmar van den Herik en Wietse Blok indienden. Met deze motie riepen zij het college van B&W op om kinderen en jongeren meer bij de politiek te betrekken en een kinderburgemeester te benoemen.