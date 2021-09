Zo transformeer je een saaie tuin naar de tuin van je dromen

Een droomtuin, dat willen we allemaal wel. Maar soms kijk je uit het raam en zie je vooral een saaie, alledaagse tuin die iedereen zou kunnen hebben. Misschien heb je het gevoel dat je niet helemaal je creativiteit kwijt kunt in je tuin en dat is helemaal niet erg! Er zijn namelijk ontzettend veel manieren om je tuin om te toveren in jouw droomtuin, ook al voldoet deze op het moment totaal niet.

Bij deze drie tips om jouw droomtuin te gaan realiseren.

Creëer privacy voor meer comfort

Zou je je tuin het liefst gebruiken om lekker tot rust te komen en je even af te sluiten van de rest van de wereld? Dan is het verstandig om te starten met het afbakenen van jouw privéterrein. Dit hoef je echt niet rigoureus aan te pakken, want je kunt gewoon een houten schutting kopen en je tuin hiermee omranden. Hierdoor maak je er écht jouw plekje van, waarbij je je aan niemand hoeft te verantwoorden en je ook niet bekeken hoeft te voelen. Daarbij voegt het hout ook toe aan de natuurlijke uitstraling in je tuin, wat rustgevend werkt.

Zorg voor een fijne zitplek

Een comfortabele zitplek kun je op meerderen manieren verzorgen. Dit start met de ondergrond. Vind je het fijn om op tegels te zitten of liever op gras? Zou je het leuk vinden on een terras van vlonderplanken te bouwen of kies je liever voor grind? Nadat je dit bepaald hebt, kun je kijken voor de juiste tuinmeubelen. Zit je het liefst aan een fijne bistroset of lees je liever een boek op een loungebank? Al deze keuzes leiden naar jouw meest comfortabele zitplek ooit.

Omring jezelf met inspiratie

De tuin kan voor ontzettend veel doeleinden dienen. Misschien gebruik jij je tuin om even tot rust te komen tijdens je lunchpauze of ben jij lekker aan het tuinieren in het weekend. Het kan natuurlijk ook zijn dat je hier samen met je partner met een lekker drankje de dag bespreekt of dat je vrienden uitnodigt voor een gezellige barbecue. Hoe je de tuin ook gebruikt, zorg dat deze een fijne sfeer heeft om deze activiteiten te kunnen doen. Zorg voor veel groen, fijne plekken om te zitten, een gedeelte waar je kinderen of huisdieren lekker kunnen ravotten of een mooi gedeelte voor je moestuin om goed te groeien.