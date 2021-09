Zeehond gespot in de Lek bij Lexmond

LEXMOND • In de Lek bij Lexmond is een zeehond gespot, zo is te lezen op de website van RTV Utrecht. Daar is ook een foto van het gespotte dier terug te vinden.

Een vrouw was aan het zwemmen bij camping De Uiterwaard toen ze het dier opeens op drie à vier meter van haar af zag. De eigenaar van de camping heeft een foto gemaakt. Die is niet enorm duidelijk, maar de kenners zijn het eens: dit is er sowieso één.

Ook campingeigenaar Rabinder Bahorie weet het zeker. "We waren met een mannetje of zeven, acht... Iedereen is overtuigd dat het een zeehond was."

Het dier kwam volgens Rabinder vrij dicht bij de zwemster. Vervolgens zwom de zeehond richting Vianen. "We waren allemaal behoorlijk verbaasd. Ik was de enige die op tijd een foto wist te maken."

Het is niet de eerste keer dat in de Lek een zeehond wordt gespot. In 2019 gebeurde het ook. Toen bleef het dier vrij lang op dezelfde plek zwemmen.