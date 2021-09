Aandacht voor verkeersveiligheid van scholieren in Zuid-Holland

REGIO • Verkeersveiligheidsambassadeur regio Drechtsteden en wethouder in Dordrecht, Rik van der Linden deed woensdag 1 september tijdens de aftrap van de provinciale Maand van de Veilige Schoolomgeving een klemmend beroep op de scholieren van het Da Vinci College in Gorinchem.

“Let ook op je eigen gedrag in het verkeer. Niet op je telefoon, licht aan in het donker en vermijd alcohol en drugs.”

Het zal duidelijk zijn, ook in regio Drechtsteden en Alblasserwaard zijn de scholen weer begonnen. Tijdens zijn bezoek waar ter gelegenheid van de opening van het studiejaar een lifestyle dag was georganiseerd, presenteerde hij ook de leerlingenwedstrijd ‘Plan de Campagne’.

Scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer en na de zomervakantie is er een piek in de aantallen slachtoffers in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. Daarom organiseren de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland, het ROV, Leer in het Verkeer en de maatschappelijke organisaties VVN, ANWB, de Fietsersbond en TeamAlert de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Door samenwerking aan diverse activiteiten willen de partners de aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving versterken bij iedereen die daaraan kan bijdragen. Het gaat hierbij om infrastructuur en gedrag.

Activiteiten

Er vinden de hele maand september activiteiten plaats in veel gemeenten. Campagnes als Onze scholen zijn weer begonnen van VVN en Wij gaan weer naar school van Leer in het Verkeer maken hier onderdeel van uit, maar ook de jaarlijkse SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek, dit jaar van 13 tot en met 17 september. Met die week roepen we leerlingen in het basisonderwijs en hun ouders op zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Ook zetten we verkeerslessen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de schijnwerpers.

Ook in regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard gebeurt er veel. Voor de zomervakantie heeft het ROV ZH in samenwerking met de politie de pilot campagne Rijden is drugs mijden in Gorinchem gedraaid. Net als in de rest van Nederland zien Drechtsteden en Alblasserwaard naast alcoholgebruik, ook drugsgebruik toenemen in het verkeer.

Tijdens drugscontroles in Gorinchem zijn weggebruikers aangesproken op de gevaren, ter ondersteuning van het verhaal ontvingen zij een flyer en een sleutelhanger met daarop het logo BN: Bewust Nuchter. Bij de workshop Alcohol en Drugs in het verkeer van Bureau Leefstijl liepen leerlingen met een VR bril op een parcours, waardoor het net leek of ze dronken waren.

Best gek, reageert student Jasmien. Ook schrok ze van de cijfers: “Er gebeuren veel verkeersongelukken door alcohol en drugs, ook op de fiets en scooter. Het is echt belangrijk dat je dit weet als weggebruiker.” Na afloop van de workshop kregen alle deelnemers de Bewust Nuchter sleutelhanger.

Plan de Campagne

Verder organiseren het ROV en de Zuid-Hollandse regio’s de wedstrijd Plan de Campagne voor middelbare scholieren. Leerlingen bedenken een poster met verkeersveiligheidsboodschap voor medescholieren, en maken daarmee kans op de professionele uitvoering en verspreiding van de poster en op een leuke prijs.

De Maand van de Veilige Schoolomgeving maakt onderdeel uit van de aanpak Maak een punt van nul. Nul staat hierbij voor nul verkeersslachtoffers.