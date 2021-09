Groep enthousiaste scootmobielrijders maakt tocht door de Alblasserwaard

BLESKENSGRAAF • Een groep enthousiaste scootmobielrijders heeft op woensdagmiddag 1 september deelgenomen aan een scootmobieltocht door Molenlanden.

De tocht werd georganiseerd op initiatief van Scootmobiel Plezier Giessenburg in samenwerking met Welzijn Molenlanden, GIGA Molenlanden, Dorpskamer Giessenburg, PCOB Giessenlanden en Seniorenraad Molenlanden. Vanuit de twee startlocaties Nieuw-Lekkerland en Giessenburg vertrok een groep deelnemers en fietsvrijwilligers aan de tocht door het mooie landschap, om elkaar bij De Spil in Bleskensgraaf te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee.

Hier verzorgde GIGA Molenlanden een gezellige beweegbingo. Het was een fijne, ontspannen middag die zeker voor herhaling vatbaar is. Wie op de hoogte gehouden wil worden als er weer een scootmobieltocht georganiseerd wordt, kan mailen naar info@scootmobielplezier.nl of bellen met 0184-654927.