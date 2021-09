Wethouder Lanser opent Vergeet Mij Niet Route bij De Merlinge in Arkel

ARKEL • Wethouder Lizanne heet op woensdag 1 september een Vergeet Mij Niet Route geopend bij verpleeghuis De Merlinge aan het Dokter H. de Vriesplein 6-7 in Arkel.

De wethouder werd daarbij geholpen door mevrouw Verhoef en mevrouw Mosterd. Zij zijn bewoners van De Merlinge. Na de openingshandeling liepen ze met elkaar en met genodigden de route voor de eerste keer.

De Vergeet Mij Niet Route is van oorsprong ontworpen voor mensen met dementie. Doordat er met een sjabloon en blauwe spuitverf vergeet-mij-nietjes op een bepaald traject zijn gespoten, kan iemand met dementie de weg naar huis of naar het winkelcentrum (terug)vinden. Maar het pad is ook bedoeld om andere weggebruikers eraan te herinneren dat er mensen zijn die meer tijd nodig hebben in het verkeer.