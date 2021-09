10 jaar online marketing met de voeten in de klei

Wie bij een internet marketing bureau denkt aan een mooi kantoor, dure auto’s, maatpakken en veel medewerkers die zal zich verbazen over het kleine internetmarketing bureau HV Media waar Henri de scepter zwaait. Met een klein team, zonder poeha en met gezond boerenverstand weet Henri al 10 jaar lang met veel enthousiasme en passie bedrijven in de top van Google te brengen. Zijn bedrijfsfilosofie is opmerkelijk nuchter en het werpt vruchten af. De online marketeer vertelt over zijn aanpak om bedrijven te helpen aan meer omzet.

“Veel mkb’ers en zzp’ers denken dat internetmarketing alleen te betalen is voor grote bedrijven, maar dat is echt een misvatting. Ook kleinere bedrijven kunnen grote resultaten behalen via het world wide web. Kleine bedrijven hebben vaak weinig budget maar ik maak mijn eigen budget en moet ervoor zorgen dat ondernemers hun omzet zien groeien door internet marketing en dat we zo stapje voor stapje steeds meer kunnen doen”, vertelt Henri. “Er staan echt niet alleen bedrijven met grote budgetten in de top van Google, want dan zou ik er niet horen te staan. Wij doen als online marketing bureau ons werk, staan met de voeten in de klei en die aanpak werkt”, klinkt het lachend.

Henri benadrukt dat online marketing geen wondermiddel is maar een strategie om doelen te behalen. “De basis van online marketing is dat een bedrijf over moet brengen aan de websitebezoeker wat zijn product uniek maakt en waarom men voor hen moet kiezen en niet voor de concurrent. Daarom is er voorafgaand aan ieder project een uitvoerig vooronderzoek. Het is onze uitdaging om de juiste doelgroep te bereiken en van bezoekers kopende klanten te maken. Dit doen we door ons nuchtere boerenverstand te gebruiken. Google is geen persoon, je moet de systematiek proberen te snappen en zo de diensten en producten van een bedrijf zo eerlijk mogelijk te vertalen naar de regels van Google. Wij bepalen aan de hand van ons vooronderzoek de juiste zoekwoorden zodat een bedrijf goed gevonden wordt”, legt Henri uit.

“Met alleen goed gevonden worden via Google is je marketing echter niet klaar. De meeste mensen kijken naar meerdere partijen en er is iets dat doorslaggevend is om voor dat ene bedrijf te kiezen. Vaak is een betrouwbare uitstraling een doorslaggevende factor. Dat kan bijvoorbeeld door goede klantenbeoordelingen of een professionele vormgeving. Ook je zichtbaarheid offline in magazines en kranten kan ondersteunend zijn”, vertelt de SEO specialist die het contact met de klanten erg leuk vindt en van beging tot eind betrokken te zijn. “Als ik hoor van mijn klant dat SEO bureau HV Media het verschil maakt en ons werk dus effect heeft, dan vindt ik dat echt heel mooi! We bieden kwaliteit en expertise van een groot bureau, maar hebben de sfeer en communicatie van een consultant. Daar geniet ik van!”