Hoe maak ik mijn huis slimmer?

We zien het tegenwoordig steeds vaker. Mensen die voorzichtig de eerste stapjes neemt om van hun woning een zogeheten smart home te maken. Vaak begint men met een simpel setje slimme verlichting, om vervolgens langzaam uit te breiden en uiteindelijk een complete smart home te realiseren.

Wil jij ook graag van jouw woning een slimmer huis maken? Dan is het goed om je vooraf goed te verdiepen in de smart home apparaten die er zijn. Ook kan het slim zijn om een paar voorbereidingen te treffen. Zo kun je jouw huis steeds slimmer maken door nieuwe smart home apparaten, zoals Domotica producten , toe te voegen.

Kies een smart home platform

Vaak beginnen mensen zomaar met het kopen van allerlei smart home producten en komen ze er later pas achter dat deze helemaal niet te koppelen zijn. Dat is natuurlijk zonde. Het is dan ook slim om al vanaf het begin de juiste keuzes te maken bij het maken van jouw smart home. De eerste stap is het kiezen van een smart home platform waarmee je straks alles kunt koppelen. Producten kun je met elkaar koppelen wanneer ze hetzelfde protocol ondersteunen, dit is de ‘taal’ van de smart home producten. Spreken ze dezelfde taal, kun je ze dus met elkaar koppelen. Door middel van een smart home platform, ook wel hub, kun je alle smart apparaten met elkaar verbinden op een centrale plek. Heb je een smart home platform gekozen, dan kun je vervolgens smart home producten aanschaffen die hetzelfde protocol hebben.

Begin met simpele smart home producten in één ruimte

Heb je een smart home platform in huis gehaald? Dan kun je nu beginnen met het aanschaffen van smart home producten! Hierbij is het raadzaam om eerst te beginnen met wat simpele smart home producten, oftewel producten die eenvoudig te installeren en koppelen zijn. Een voorbeeld van een simpel product is een slimme stekker. Deze steek je simpelweg in je reguliere stopcontact, waarna je hem kunt koppelen met je smart home platform. Is dit goed gegaan en heb je je goed verdiept in andere producten? Dan kun je langzaam je eerste smart home kamer gaan creëren. Neem bijvoorbeeld je woonkamer. Je kunt een smart speaker kopen, waarmee je later slimme verlichting kunt aan- en uitzetten met spraakbediening.