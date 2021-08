Prikbus ook naar Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf en Hoornaar

MOLENLANDEN • De prikbus doet vanaf maandag 6 september nog drie dorpen in Molenlanden aan. Wie nog geen coronavaccinatie heeft gehad, kan hier de eerste prik krijgen zonder een afspraak te maken. Op 6 en 7 september is de bus in Nieuw-Lekkerland. Op 8 en 9 september in Bleskensgraaf en op vrijdag 10 september in Hoornaar.

De vaccinatiecampagne is een nieuwe fase in gegaan. Na de grootschalige vaccinatie gaat de GGD met de bus naar de inwoners toe. Dit om alle inwoners van Molenlanden de gelegenheid te bieden op een laagdrempelige manier ook zonder afspraak een eerste prik te halen.

De prikbus is bedoeld voor inwoners die nog geen eerste prik tegen corona hebben gehad.

Inwoners kunnen in de bus informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona van voorlichters van de GGD. Zij kunnen zich ook laten vaccineren. Voor de tweede vaccinatie maken zij een afspraak op een ‘vaste’ locatie. Hiermee worden ze ter plekke geholpen door medewerkers van de GGD.

Op 6 en 7 september is de bus in Nieuw-Lekkerland aan de Lage Boezem. Op 8 en 9 september in Bleskensgraaf, op parkeerterrein Melkwegplein en op vrijdag 10 september in Hoornaar op het parkeerterrein achter het voormalig gemeentehuis Giessenlanden. Inwoners kunnen op deze dagen terecht tussen 12.00 en 20.00 uur.

Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus een vaccinatie krijgen met een vaccin dat beschermt tegen corona. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassen persoon bij moet zijn. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alleen komen.

Iedereen die een prik wil, moet een legitimatiebewijs laten zien en een mondkapje meenemen. Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.