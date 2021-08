Kinderclubs Piep zei de Muis en Billy Boem in Molenlanden

MOLENLANDEN • Sociaal Team Molenlanden organiseert speciale kinderclubs voor kinderen die spanningsvolle omstandigheden meemaken. Dit wordt gedaan om andere kinderen te ontmoeten en iets voor zichzelf te hebben. Laagdrempelig worden moeilijke situaties besproken en vaardigheden aangereikt om hiermee om te gaan. In september starten er weer groepen in Arkel en Nieuw-Lekkerland.

Kinderen kunnen minder goed omgaan met spanning en stress dan volwassenen. Ze betrekken alles eerder op zichzelf. ‘Daardoor kunnen kinderen zich schuldig gaan voelen en denken dat het door hen komt dat papa of mama zo verdrietig is, ziek is of zoveel zorgen hebben,’ vertelt Tamara Poker van het Sociaal Team.

‘Bij Piep de Muis (voor kinderen van 4 tot 8 jaar) en Billy Boem (voor kinderen van 8 tot 12 jaar) vertellen we hen dat het nooit hun schuld is. Ze ontdekken dat zij niet de enige zijn bij wie het thuis soms anders gaat. Dat weten helpt. Via spel, knutselwerkjes, verhalen en gesprekjes leren we kinderen vaardigheden waardoor ze gemakkelijker met eigen emoties en de situatie thuis om kunnen gaan. En is er veel aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, dat maakt kinderen veerkrachtiger.’

Spanningsvolle omstandigheden raken iedereen binnen het gezin. Daarom is er ook voor de ouders/ verzorgers een aantal bijeenkomsten waar zij, samen met andere ouders, leren wat zij zelf kunnen doen om hun kind te ondersteunen. Er wordt aandacht besteed aan opvoedkundige thema’s en vragen en hoe zij sensitief om kunnen gaan met hun kind.

Voor startdata, locaties en contactpersonen kijk op www.molenlanden.nl/bijeenkomsten-en-cursussen. Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.