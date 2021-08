Indrukwekkende films in buitenbioscoop bij Slot Loevestein

GORINCHEM • In het weekend van 27 tot en met 29 augustus genoten circa 270 bezoekers van indrukwekkende films met verhalen over mensen- en oorlogsrechten.

In de unieke ambiance van Slot Loevestein, keken filmliefhebbers naar de films Honeyland, Quo vadis, Aida? en For Sama. Deze films sloten naadloos aan bij het gedachtegoed van Hugo de Groot. Loevestein, Rode Kruis en het IFFG sloegen de handen ineen in het kader van het Hugo de Groot jaar, precies 400 jaar na zijn ontsnapping uit de boekenkist.

Voor meer informatie over de filmvertoningen: www.iffg.nl. Voor activiteiten in het kader van Hugo de Grootjaar: www.slotloevestein.nl.