Gospelkoor Chananja uit Wijngaarden gaat weer van start

WIJNGAARDEN • Na een seizoen van vooral digitaal repeteren hopen de leden van Gospelkoor Chananja uit Wijngaarden en omgeving elkaar op dinsdag 7 september weer in levende lijve te ontmoeten bij de start van het seizoen. Ook belangstellenden kunnen dan kennismaken met het koor en de nieuwe dirigent. Sinds eind 2019 staat Chananja namelijk onder leiding van Matthijs Hoogendijk. Eerst was hij invaller, maar vanaf september 2020 is hij de vaste dirigent.

Matthijs is geboren en getogen in Wijngaarden. Daar kwam hij op jonge leeftijd in aanraking met koorzang via het plaatselijke kinderkoor ‘de Wingerdknopjes’. Op 7-jarige leeftijd werd hij lid van het naburige ‘Graafstrooms Fanfare’, waar hij de bugel bespeelde. Na het VWO inspireerde zijn muziekdocente van De Lage Waard hem om de opleiding ‘Docent Muziek’ te gaan doen aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. De eerste drie jaar was trompet zijn hoofdvak. In het vierde en laatste jaar stapte hij over naar het vak Koordirectie. Momenteel volgt Matthijs de opleiding ‘Klassiek Koordirectie’ aan het Conservatorium van Amsterdam. Na de zomervakantie start zijn vierde en laatste jaar.

Naast Chananja is hij dirigent van jongerenkoor Nadiah in Giessen/Rijswijk en Interkerkelijk Koor Rejoice in Haaften. Tevens is hij artistiek leider van de onlangs opgerichte stichting MPH (Muziek Producties Hoogendijk).

Voor Chananja staan het komend seizoen de volgende optredens op de agenda, mits de coronamaatregelen het toelaten: op 3 oktober treedt het koor op in Drunen tijdens een themadienst, terwijl op 18 december wordt deelgenomen aan een Kerstfestival in Rotterdam.

Tijdens alle optredens wordt het koor begeleid door de vaste begeleidingsband bestaande uit drums en percussie, toetsen, gitaar, bas, trompet en viool. Het gevarieerde, Nederlandstalige repertoire van Chananja bestaat uit opwekkingsliederen, swingende gospels, nummers van Sela en enkele countryachtige, licht klassieke en relipop-nummers.

Chananja, waarvan zowel de koor- als de bandleden uit de hele Alblasserwaard komen, repeteert iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Wingerds Hof, Dorpsstraat 31 te Wijngaarden. Iedereen in de leeftijd van 15 t/m 50 jaar is van harte welkom. Voor meer informatie kan men mailen naar info@chananja.com of door een bezoek te brengen aan de website www.koorchananja.wordpress.com.