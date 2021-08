Meedenken over straight-vriendelijke sportvereniging Rainbowsports Gorinchem

GORINCHEM • De Gorinchemse Eva Steehouwer is bezig met het oprichten van straight-vriendelijke sportvereniging, genaamd Rainbowsports Gorinchem.

Met de oprichting van Rainbowsports Gorinchem hoopt Eva een open minded LHBTIQAP+ vereniging op te zetten waar iedereen zich welkom voelt. Op dinsdag 21 september vindt een voorlichtingsavond plaats waarop gesproken wordt over de invulling van de sportclub.

De vereniging heeft als doel iedere week gezellig samen te komen om verschillende sporten te beoefenen: de ene week baantjes trekken in het Caribabad en de volgende week bijvoorbeeld volleyballen in een sportzaal.

Vaak ligt de drempel voor mensen uit de LHBTIQAP+ gemeenschap, om zich aan te sluiten bij een sportvereniging, hoger dan voor mensen uit de heterogemeenschap. Met de oprichting van deze vereniging wordt er een plek gecreëerd die veilig is en waar iedereen zich vrij kan voelen te zijn wie die is.

Om te beginnen is iedereen boven de 18 jaar welkom. Als er genoeg animo blijkt, zal de vereniging zich later eventueel ook gaan richten op jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

De voorlichtingsavond op dinsdag 21 september vindt plaats in het COC-pand in de binnenstad van Gorinchem (Gasthuisstraat 34) en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de opzetfase van de vereniging is er ondersteuning vanuit de werkgroep Gorinchem van het COC. Het COC komt op voor de belangen van de LHBTIQAP+ gemeenschap en zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van deze groep.

Aanmelden is niet verplicht voor de voorlichtingsavond, maar de organisatie vindt het wel leuk om te weten wie er komt. Een mailtje sturen kan naar rainbowsportsgorinchem@hotmail.nl om aan te melden of als je op de hoogte gehouden wilt worden van verdere vorderingen.