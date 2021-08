Breicafé in dorpshuis Den Hoek in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Dinsdag 7 september is er weer een gezellig breicafé in dorpshuis Den Hoek aan de Dorpsweg 81 te Hoogblokland. Iedereen mag zijn eigen werkje meenemen en daaraan werken. Natuurlijk wordt ook bekeken waar iedereen mee bezig is, dat levert veel diversiteit en inspiratie op. Aanvang is om 19.30 uur.