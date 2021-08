Nieuwpoort laat het licht op de Oude Hollandse Waterlinie schijnen

NIEUWPOORT • Diverse gebouwen en objecten in Nieuwpoort worden in de gehele maand september door middel van schijnwerpers aangelicht. Het gaat om het stadhuis, de kerk, het Arsenaal, de beer met monniken en dit jaar ook twee kanonnen op de zuidelijke wallen.

Een maand september staat bol van de activiteiten. Er is Open Monumentendag op zaterdag 11 september. Dan zijn meerdere monumenten geopend. Die dag om 14.00 uur kan een Vestingwandeling gemaakt worden. Dit is ook mogelijk op 18 en 25 september.

In stadsboerderij Vredebest is een heuse boelmarkt met kinderspelletjes en verkoop van versnaperingen. Er is een film van het gebiedsplatform en een fototentoonstelling te zien.