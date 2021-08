Wingerds Pijl wordt gehouden op zaterdag 11 september

WIJNGAARDEN • Op zaterdag 11 september organiseert IJsclub Nooit Gedacht uit Wijngaarden de traditionele fietstocht de Wingerdse Pijl.

Dit jaar kan er wederom voor de 50, 100 en 150 kilometer gekozen worden. De routes zijn geheel voorzien van routepijlen.

Dit jaar is er wederom voor de sportieve gezinnen een gezinskaart waarbij men als gezin zal deelnemen aan de tocht tegen onderstaande tarieven.

De 50 km start tussen 10.00 en 13.00 uur. Deelname kost 4 euro per persoon of 10 euro per gezin. De 100 km start tussen 09.00 en 11.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon of 15 euro per gezin. De 150/160 km kan starten tussen 08.30 en 10.00 uur. Deelname hieraan kost ook 7,50 euro per persoon of 15 euro per gezin.

De start is vanuit ’t Wingerds Hof te Wijngaarden, waar men een routebeschrijving krijgt. De route van de 100 en 150 km zal tevens als gpx.bestand beschikbaar zijn.

Bij vragen of meer informatie kan men een mail sturen aan ijsclub.wijngaarden@gmail.com of telefonisch contact opnemen met Jan Booij (06-20675249) of Joost v/d Plas (06-30508901).

Deelname is voor eigen risico en indien de regels rondom het coronavirus het evenement niet toelaten zal het geen doorgang vinden.